Di seguito il comunicato:

Hanno lavorato per due anni interi alla nascita della biblioteca alla Casa del Volontariato di Martina Franca. Catalogando e facilitando la ricerca di un volume. Parliamo di Antonio Oliva, volontario e appassionato di lettura, e di Mariantonietta Bagnardi, giovanissima Assistente Sociale al C.A.V. per il Servizio Civile.

“Cosa dobbiamo fare con tutti questi libri?”, si sono chiesti entrambi. La risposta? “Realizziamo una biblioteca sociale, aperta a tutti”. Subito dopo, armati di pazienza e di una forte visione culturale, si sono messi al lavoro. È una di quelle storie che avrebbe amato raccontare il giornalista Paolo Aquaro, nato a Taranto il 29 luglio del 1937 e scomparso nella sua Martina Franca nella notte tra l’8 e il 9 luglio del 2020, al quale sarà dedicata la biblioteca di 4.000 volumi. L’inaugurazione avverrà sabato 20 giugno, alle ore 18:00, nella sede del C.A.V. in via Mottola 1/B.

Un anno prima del Covid, Paolo, parlando col suo amico Giovanni Genco, presidente del Coordinamento Associazioni Volontariato, aveva espresso il desiderio di donare più di 1.500 dei suoi libri. Pochi giorni dopo, gli scatoloni colmi di parole avevano già preso la strada per il C.A.V.

“La Biblioteca “Paolo Aquaro” non è una biblioteca tradizionale, ma un servizio che porta, su richiesta, i libri direttamente al domicilio del lettore. Attraverso il catalogo online, ogni utente può scegliere un libro tra migliaia di titoli disponibili: successivamente i volontari si occupano della consegna gratuita”, ricorda Maria Marangi, coordinatrice territoriale di Cittadinanzattiva Puglia A.P.S. A.T Martina Franca e coordinatrice dell’incontro in programma questo sabato, al quale parteciperanno: Donato Pentassuglia, Assessore Regionale Salute e Benessere; Gianfranco Palmisano, Sindaco di Martina Franca; Carlo Dilonardo, Assessore alle Attività culturali; Elena Convertini, Assessora alle Politiche Sociali; Simona Scidone, Direttrice dell’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) di Taranto; e Matteo Valentino, Segretario Regionale Cittadinanzattiva Puglia A.P.S.

Spetterà ad Antonuccio Silvestri, per anni protagonista della politica martinese, ricordare la figura di Paolo (Lino) Aquaro, il suo amico di sempre.