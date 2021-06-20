“Il video, pagato da tutti i pugliesi e, quindi anche dai brindisini – continua Enzo di Roma – fa il paio alla nomina, pur di tutto rispetto e senza nulla togliere alla persona, del nuovo Presidente del Consorzio di Torre Guaceto. Questa territorio è buono solo per essere colonizzato e depauperato. E’ ora che chi rappresenta il territorio brindisino a livello regionale, inizi ad alzare la voce anche per queste cose – conclude il presidente del Consorzio Albergatori di Carovigno – che possono sembrare futili, ma che, indirettamente, creano differenze tra cittadini e hanno ripercussioni economiche per il settore del turismo di questa provincia che non ha nulla da invidiare alle altre. Anzi.”.

Nel video, secondo quanto da noi richiesto per verificare il contenuto della protesta, figura un percorso ciclabile proprio del brindisino, quello inquadrato dall’alto. Nonché la masseria, in territorio di Ostuni. Inoltre un’immagine di un ulivo, in territorio di Ostuni. Ancora, fra le immagini scelte (non presenti nel video) c’è proprio la foto di un albero in territorio di Ostuni.