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Ascoli-Potenza 1-0, Union Brescia-Casarano 0-0: Basilicata e Puglia escono dai playoff Calcio serie C: in semifinale lombardi e marchigiani con Salernitana e Catania. Serie B: la finale playoff è Monza-Catanzaro

20 Maggio 2026
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La Basilicata e la Puglia dj fermano qui. Ma se per il Potenza la vittoria della Coppa Italia di categoria ha costituito un successo importante, la Puglia di serie C resta a mani vuote e anzi c’è anche l’onta della retrocessione del Foggia. Quella che è andata più avanti ha comunque fatto un figurone: il Casarano arrivato ai quarti di finale playoff dove è stato eliminato dal Brescia. Stasera 0-0 al “Rigamonti”, i lombardi avevano vinto all’andata 3-0 in Puglia. Il Potenza è stato eliminato dall’Ascoli impostosi in casa per 1-0 dopo lo 0-0 in Basilicata.

Ascoli-Potenza 1-0

Catania-Lecco 3-3

Ravenna-Salernitana 0-2

Union Brescia-Casarano 0-0

Semifinali (24-27 maggio, in caso di parità tempi supplementari e calci di rigore):

Salernitana-Union Brescia

Ascoli-Catania

—–

In Serie B, ritorno semifinale playoff, Palermo-Catanzaro 2-0. All’andata i calabresi avevano vinto 3-0 dunque si qualificano per la finale. Incontreranno il Monza nel confronto di andata (a Catanzaro) e ritorno. La vincente sarà promossa in serie A con Venezia e Frosinone.

 

 


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