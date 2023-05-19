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Nello Daniele in concerto a San Ferdinando di Puglia il 30 maggio Tour del cantautore napoletano

20 Maggio 2023
nello daniele

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo la pubblicazione del singolo ‘Acqua salata’ (etichetta Playaudio di Azzurra Music – Lungomare) lo scorso 14 aprile, anticipazione di un nuovo album che uscirà dopo l’estate, il cantautore Nello Daniele è pronto a un tour che lo vedrà protagonista anche in Puglia: martedì 30 maggio sarà a San Ferdinando di Puglia (BAT), in piazza della Costituzione (inizio ore 21, ingresso gratuito).

Sarà l’occasione per assistere a un concerto (dopo il sold-out fatto registrare al teatro Brancaccino di Roma per l’anteprima del tour) che vedrà protagonisti alcuni grandi artisti che negli hanno condiviso la propria arte con il fratello di Nello, Pino Daniele. Ci saranno difatti Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo al piano, Tony Cercola alle percussioni, Jerry Popolo ai fiati e Claudio Romano alla batteria. Insomma, il musicista napoletano avrà al suo fianco una vera e propria superband. Nel corso del live Nello Daniele presenterà non solo il singolo ‘Acqua salata‘, ma anche alcuni brani che faranno parte del suo nuovo lavoro. Canterà anche brani del passato, sia del suo repertorio che di quello di Pino per una raccolta e sintesi di atmosfere e colori di Napoli, frutto di uno studio emozionale lungo otto anni.
nello daniele con pino danieleNELLO DANIELE-NOTE BIOGRAFICHE

Fratello d’arte, respira musica fin da bambino trasformandola presto nella sua unica vocazione.

·       1998: arriva il primo album ‘Si potrebbe amare’, prodotto da Fausto Leali per RTI music®, al quale segue nel 2001 ‘Dimmi che è vero’ (Sony Music®), prodotto da Alessandro Colombini. La chitarra latina di Nello fa da collante tra gli elementi in stile giamaicano della sua band, producendo un combo acustico di forte intensità emotiva che gli permette di esplorare varie direzioni.

·       Nello torna ancora nel 2006 con il suo terzo album ‘Aspettando ‘o soul‘ (Duck Record®), un viaggio musicale in cui è affiancato da cultori di ritmi e melodie della tradizione partenopea come Enzo Gragnaniello e James Senese, artisti dal virtuosismo indiscusso. Il tutto impreziosito poi dalle collaborazioni con Gianni Donzellidegli Audio 2 e Francesco Baccini.

·       2010: esce ‘Uguali a ieri‘ (distribuito da Universal Music®), interamente acustico e nel quale Nello si avvale della collaborazione di altri grandi musicisti: Agostino Marangolo (batteria) Gigi De Rienzo (basso), Mariano Barba (batteria), Gabriele Borrelli (percussioni). Nel settembre 2013 arriva la chiamata del fratello Pino che lo convince a suonare e cantare insieme nelle sei serate del concerto ‘Tutta nata storia’, al Palapartenope di Napoli.

Nel 2014, a quattro anni dal suo ultimo album, Nello Daniele torna con un nuovo disco intitolato ‘Io bianco io nero‘. Dieci brani di sonorità world music scritti e musicati da Nello, realizzati in alcuni casi in collaborazione con artisti quali il bassista Alfredo Paxiao, il batterista Israel Varela (già al fianco di Mike Stern), Pietra Montecorvino (con la quale Nello Daniele duetta in ‘Aspiettame‘), la cantante persiana Yalda (con la quale il cantautore duetta in ‘Famme sta cu’ te‘, versione in lingua napoletana del brano ‘Barounbaroun‘), la cantante tunisina M’Barka Ben Taleb e il batterista Franco Del Prete (compaiono entrambi in ‘Nun me pare o vero‘). A fine anno Pino richiama Nello a partecipare alle date del tour ‘Nero a metà‘ al Palapartenope di Napoli e gli manifesta la volontà di mettere “on stage” il proprio progetto.

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