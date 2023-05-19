Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:
Dopo la pubblicazione del singolo ‘Acqua salata’ (etichetta Playaudio di Azzurra Music – Lungomare) lo scorso 14 aprile, anticipazione di un nuovo album che uscirà dopo l’estate, il cantautore Nello Daniele è pronto a un tour che lo vedrà protagonista anche in Puglia: martedì 30 maggio sarà a San Ferdinando di Puglia (BAT), in piazza della Costituzione (inizio ore 21, ingresso gratuito).
Fratello d’arte, respira musica fin da bambino trasformandola presto nella sua unica vocazione.
· 1998: arriva il primo album ‘Si potrebbe amare’, prodotto da Fausto Leali per RTI music®, al quale segue nel 2001 ‘Dimmi che è vero’ (Sony Music®), prodotto da Alessandro Colombini. La chitarra latina di Nello fa da collante tra gli elementi in stile giamaicano della sua band, producendo un combo acustico di forte intensità emotiva che gli permette di esplorare varie direzioni.
· Nello torna ancora nel 2006 con il suo terzo album ‘Aspettando ‘o soul‘ (Duck Record®), un viaggio musicale in cui è affiancato da cultori di ritmi e melodie della tradizione partenopea come Enzo Gragnaniello e James Senese, artisti dal virtuosismo indiscusso. Il tutto impreziosito poi dalle collaborazioni con Gianni Donzellidegli Audio 2 e Francesco Baccini.
· 2010: esce ‘Uguali a ieri‘ (distribuito da Universal Music®), interamente acustico e nel quale Nello si avvale della collaborazione di altri grandi musicisti: Agostino Marangolo (batteria) Gigi De Rienzo (basso), Mariano Barba (batteria), Gabriele Borrelli (percussioni). Nel settembre 2013 arriva la chiamata del fratello Pino che lo convince a suonare e cantare insieme nelle sei serate del concerto ‘Tutta nata storia’, al Palapartenope di Napoli.
I canali social di Nello Daniele
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/nellodaniele_official/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D