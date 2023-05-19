Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo la pubblicazione del singolo ‘Acqua salata’ (etichetta Playaudio di Azzurra Music – Lungomare) lo scorso 14 aprile, anticipazione di un nuovo album che uscirà dopo l’estate, il cantautore Nello Daniele è pronto a un tour che lo vedrà protagonista anche in Puglia: martedì 30 maggio sarà a San Ferdinando di Puglia (BAT), in piazza della Costituzione (inizio ore 21, ingresso gratuito).

Sarà l’occasione per assistere a un concerto (dopo il sold-out fatto registrare al teatro Brancaccino di Roma per l’anteprima del tour) che vedrà protagonisti alcuni grandi artisti che negli hanno condiviso la propria arte con il fratello di Nello, Pino Daniele. Ci saranno difatti Gigi De Rienzo al basso, Ernesto Vitolo al piano, Tony Cercola alle percussioni, Jerry Popolo ai fiati e Claudio Romano alla batteria. Insomma, il musicista napoletano avrà al suo fianco una vera e propria superband. Nel corso del live Nello Daniele presenterà non solo il singolo ‘Acqua salata‘, ma anche alcuni brani che faranno parte del suo nuovo lavoro. Canterà anche brani del passato, sia del suo repertorio che di quello di Pino per una raccolta e sintesi di atmosfere e colori di Napoli, frutto di uno studio emozionale lungo otto anni.

NELLO DANIELE-NOTE BIOGRAFICHE