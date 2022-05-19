Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Venerdì 20 maggio 2022, alle ore 18,00, nella Sala delle danze di Palazzo Pugliese, in corso Vittorio Emanuele 189 a Trani (BT), il TALK “The Future of Sustainability” sul Futuro della sostenibilità nel mondo della moda con Eva Geraldine Fontanelli.

L’eco-imprenditrice milanese, già collaboratrice con le Nazioni unite per progetti sulla sostenibilità, interprete e portavoce della filosofia del brand di Stella McCartney, pioniera paladina della moda etica, di cui condivide sensibilità, valori e stile, dialogherà con gli ospiti, ponendo l’accento sulla sostenibilità che non rinuncia all’estetica, e sulla ricerca e studio di nuove frontiere nel mondo della moda, come una pelle vegana ottenuta dalla lavorazione del micelio dei funghi. Per celebrare la collezione Stella McCartney Summer 2022 Eva Geraldine Fontanelli esplorerà le qualità di questi organismi e il loro potenziale illimitato.

Dalle ore 19.00, poi, il Mushroom cocktail party animerà la Sala delle danze e le terrazze di Palazzo Pugliese, allestite con i visual di Stella McCartney. Mentre i ritmi della serata saranno scanditi dalla music designer Miss Pia, gli ospiti saranno deliziati dalle proposte veggy di food & beverage, a cura di Alegra hospitality group, in cui verrà esaltata l’anima mediterranea e vegetale della Puglia.