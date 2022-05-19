Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna con la sua XXXIV edizione, in presenza, dal 19 al 23 maggio 2022, a Lingotto Fiere. Cuori selvaggi è il tema dell’ edizione 2022, un fil rouge che accompagnerà gli appuntamenti, le conversazioni, gli spettacoli, le letture, i concerti. La città di Torino torna a essere per cinque giorni una delle capitali mondiali della cultura.

Il Consiglio Regionale della Puglia, attraverso la Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, ha voluto essere presente alla manifestazione per condividere questo importante momento di ripartenza nazionale, che interessa il mondo culturale in maniera diretta ma è occasione di condivisione su tutti i temi di attualità che vengono affrontati nei numerosi appuntamenti previsti dal programma ufficiale.

Si segnalano gli eventi in programma il giorno 20 maggio

Alle ore 12:30, presso stand della Regione Puglia PAD.OVAL,U138-V137, avrà luogo la presentazione de “L’Arte di essere umani: riflessioni, esperienze educative e responsabilità sociali, casa editrice Ecumenica, intervengono gli autori, Mimma Gattulli, Don Pasquale Rubini, docente di Filosofia presso la facoltà Teologica puglise di Bari, Viviana De Angelis assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Dialogano con gli autori: Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale e il Prof. Marco Di Gennaro, docente di lettere e religione presso l’Istituto Internazionale Edoardo Agnelli, Torino.

Alle ore 16:45 presso la Sala verde, la presentazione de “Puglia viaggio nelle dimore storiche” di Riccardo Riccardi, Adda editore, alla presenza dell’autore, di Ivan Drogo Inglese, Presidente Assocastelli, Presidente Stati Generali del Patrimonio italiano e di Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.

Alle ore 19:30, presso la stand della Regione Puglia PAD.OVAL,U138-V137, la presentazione di Quattro giorni, Posa edizioni, alla presenza dell’autore Ottavio Cristofaro, giornalista saggista scrittore, di Lorenzo D’ Addabbo, editore e di Anna Vita Perrone, Dirigente della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.