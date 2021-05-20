Di Francesco Santoro:



Via libera, a partire da lunedì, alla riconversione dei posti letto Covid negli ospedali pugliesi. A darne notizia è la Regione. L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, «hanno inviato alle Asl e alle strutture una disposizione per la riprese dell’attività ospedaliera e di specialistica ambulatoriale negli ospedali pubblici», si legge in una nota. La decisione è la diretta conseguenza dell’andamento della pandemia e della curva dei contagi.