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Lecce-Venezia 1-1, pugliesi eliminati Calcio serie B, semifinale playoff: giallorossi, rigore sbagliato

20 Maggio 2021
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Il Lecce disputerà anche il prossimo campionato di calcio di serie B. La formazione salentina è stata eliminata dal Venezia nella semifinale dei playoff per la promozione in A. I lagunari, che avevano vinto all’andata, sono riusciti a non perdere al “Via del Mare” e anzi, al terzo minuto di recupero del primo tempo, sono andati in vantaggio su calcio di rigore (gol di Aramu). A tredici minuti dalla fine il Lecce ha pareggiato con rete di Pettinari ma tre minuti dopo ha sprecato l’occasione fondamentale: calcio di rigore sbagliato da Mancosu. Quindi un autentico assalto finale. Infruttuoso. Lecce-Venezia 1-1, in finale playoff va il Venezia con il Cittadella. Una veneta sarà promossa in serie A con Empoli e Salernitana.

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