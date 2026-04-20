Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest.

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In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all’ingresso della città immettersi su viale di Ponente e seguire le indicazioni per “A16 Napoli-Canosa”, proseguire sulla SP143 dell’Ofanto e rientrare in A16 verso Canosa/A14 alla stazione di Cerignola ovest.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Torre Alemanno sud” e “Ofanto sud”, situate nel suddetto tratto.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 22.00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Foggia Zona Industriale, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la SS673 Tangenziale est di Foggia e la SS16 adriatica verso Bari, fino a raggiungere l’uscita Zona Industriale/stazione Incoronata, proseguire in direzione “centro commerciale” e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.

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Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.