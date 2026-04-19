Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Il Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport dell’Università del Salento ospiterà il 21 aprile, alle ore 10.30, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, l’incontro “Il successo non è un miracolo. Tennis e volley italiani: programmare, attuare, vincere”.

Il tennis e la pallavolo italiani stanno vivendo una stagione d’oro senza precedenti. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci, Jasmine Paolini e Sara Errani, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno contribuito in modo decisivo alla crescita della popolarità del tennis nel nostro Paese: per la prima volta nel 2024 i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel hanno superato il milione, con un incremento del 266% rispetto al 2020. Nel 2025, per la prima volta nella storia, i ricavi della FITP hanno superato quelli della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sul fronte della pallavolo, la nazionale femminile della capitana Anna Danesi ha conquistato l’oro olimpico a Parigi 2024 e ha vinto la Volleyball Nations League 2025, mentre gli uomini guidati da Simone Giannelli e allenati da Ferdinando De Giorgi sono Campioni del mondo in carica. Risultati che stanno portando un numero crescente di ragazze e ragazzi a praticare tali sport in tutta Italia.

Di questi modelli di successo si parlerà all’Università del Salento con due protagonisti assoluti: Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di volley maschile, e Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’ISF “R. Lombardi” e team manager delle Nazionali italiane di tennis in Coppa Davis e BJK Cup. L’incontro sarà introdotto dal professor Giuseppe Gioffredi, docente di Diritto Internazionale dello Sport, e moderato dal professor Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

Porteranno i saluti istituzionali Attilio Pisanò, presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport; Stefano Polidori, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; Amedeo Maizza, docente del Dipartimento di Scienze dell’Economia; Francesco Mantegazza, presidente del Comitato Regionale FITP Puglia; Pierandrea Piccinni, presidente del Comitato Territoriale FIPAV Lecce. Le conclusioni sono affidate a Isidoro Alvisi, vicepresidente del Consiglio Federale FITP.

Al termine dell’evento, De Giorgi consegnerà a Dell’Edera il Premio “Sport Soft Skills”.

(foto: Ferdinando De Giorgi, repertorio, non strettamente connessa alla notizia)