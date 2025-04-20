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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Terremoto di magnitudo 3,4 in Basilicata Nella notte

20 Aprile 2025
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La scossa alle 3,55. Epicentro a tre chilometri da Picerno, dodici da Potenza. Il sisma registrato è stato di magnitudo 3,4.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 


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