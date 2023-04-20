Di Evelina Romanelli:

Conquistano il podio e vincono la WTKA maratona marziale Italiana, tenutasi domenica 16 aprile a Napoli, gli atleti della scuola il Fiore D’Oro. La società sportiva, attiva sul territorio da trent’anni, prima in Puglia, Basilicata e Calabria, diffonde il Taijiquan ed è una delle primissime a diffondere il Tai chi ai giovani, capitanata dal maestro Michele Grassi (già nella selezione Azzurra del 2016 aveva portato a casa due medaglie di bronzo nel Taijiquan Tradizionale, nel 2017 medaglia d’argento ai Campionati Europei di Tuishou e il bronzo nella forma a mani nude, replicando ai campionati Mondiali del 2017 in Bulgaria argento e bronzo).

Il maestro Grassi dedica il suo tempo ad una disciplina di nicchia di cui noi vogliamo oggi raccontarvi per l’eleganza dei movimenti e i molteplici benefici. Il Tai chi consente di forgiare muscoli e anima grazie ad una respirazione attenta durante i diversi movimenti, senza dimenticare i giovamenti alla postura ed uno sviluppo psicomotorio a diretto contatto con la natura che ci circonda e che è dentro di noi.

Nelle performance, gli atleti Luciano Caramia e Sophia Cignetti tra gli esperti, Alessandra Notarnicola livello intermedio, Camilla Montanaro e Sophia Passiatore tra i principianti, hanno convinto la giuria mettendo in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti e portando a casa ben 18 medaglie.

A loro, a tutto lo staff sportivo, i nostri complimenti.

Luciano Caramia (4 ori e 1 argento).

Sophia Cignitti (3 ori e 1 argento).

Alessandra Notarnicola (3 ori).

Camilla Montanaro (3 bronzi).

Sofia Passiatore (3 argenti).

Evelina Romanelli