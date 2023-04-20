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Maratona marziale: a Napoli 18 medaglie per la scuola “Fiore d’oro” di Martina Franca Wtka

20 Aprile 2023
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Di Evelina Romanelli:

Conquistano il podio e vincono la WTKA maratona marziale Italiana, tenutasi domenica 16 aprile a Napoli, gli atleti della scuola il Fiore D’Oro. La società sportiva, attiva sul territorio da trent’anni, prima in Puglia, Basilicata e Calabria, diffonde il Taijiquan ed è una delle primissime a diffondere il Tai chi ai giovani, capitanata dal maestro Michele Grassi (già nella selezione Azzurra del 2016 aveva portato a casa due medaglie di bronzo nel Taijiquan Tradizionale, nel 2017 medaglia d’argento ai Campionati Europei di Tuishou e il bronzo nella forma a mani nude, replicando ai campionati Mondiali del 2017 in Bulgaria argento e bronzo).
Il maestro Grassi dedica il suo tempo ad una disciplina di nicchia di cui noi vogliamo oggi raccontarvi per l’eleganza dei movimenti e i molteplici benefici. Il Tai chi consente di forgiare muscoli e anima grazie ad una respirazione attenta durante i diversi movimenti, senza dimenticare i giovamenti alla postura ed uno sviluppo psicomotorio a diretto contatto con la natura che ci circonda e che è dentro di noi.
Nelle performance, gli atleti Luciano Caramia e Sophia Cignetti tra gli esperti, Alessandra Notarnicola livello intermedio, Camilla Montanaro e Sophia Passiatore tra i principianti, hanno convinto la giuria mettendo in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti e portando a casa ben 18 medaglie.
A loro, a tutto lo staff sportivo, i nostri complimenti.

Luciano Caramia (4 ori e 1 argento).
Sophia Cignitti (3 ori e 1 argento).
Alessandra Notarnicola (3 ori).
Camilla Montanaro (3 bronzi).
Sofia Passiatore (3 argenti).

 

Evelina Romanelli

LONA


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