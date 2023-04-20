Treno merci deragliato nella notte a ridosso della stazione di Firenze senza conseguenze per le persone, sospeso il traffico della linea Firenze-Bologna. In pratica dalle 2,20 l’Italia divisa in due. Per l’alta velocità la circolazione è ripresa a mezzogiorno circa. Da rilevare che le interruzioni riguardanti Salerno coinvolgono, abbastanza direttamente, anche Taranto che con la città campana è sostanzialmente collegata.

Di seguito da info traffico di trenitalia.com:



Aggiornamento – ore 10:30

La circolazione è ancora sospesa tra Firenze e Bologna, in corso l’intervento dei tecnici e del mezzo di soccorso.

La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per le ore 12:00.

In caso di rinuncia al viaggio è possibile richiedere il rimborso integrale del biglietto.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi fino a 250 minuti, instradamenti sul percorso alternativo, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Programma dei treni Regionali. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Firenze e Prato.

Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24) oggi è instradato sul percorso alternativo via Grosseto – Pisa – Genova – Milano.

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano.

I passeggeri diretti a Bologna e Reggio Emilia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9505 Milano Centrale (5:10) – Salerno (11:27) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9608 Salerno (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina il viaggio a Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Bologna Centrale e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00) oggi termina la corsa a Firenze Santa Novella.

I passeggeri diretti a Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo, Milano Centrale, Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri diretti a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) – Napoli Centrale (11:38) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Grosseto.

I passeggeri diretti a Milano Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Torino Porta Nuova.

Il treno FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:53) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento e Bolzano possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Milano Centrale, Milano Rogoredo, Reggio Emilia e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri diretti a Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Reggio Emilia, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10) oggi ha origine da Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Bologna Centralei possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:34) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Rogoredo via Genova – Pisa – Firenze.

Il treno IC 580 Terni (5:05) – Milano Centrale (12:15) oggi termina la corsa a Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Firenze Santa Maria Novella, Prato Centrale, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Prato e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:17) oggi è cancellato tra Firenze Campo Marte e Bologna Centrale.

I passeggeri diretti a Prato Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37) oggi è cancellato tra Firenze Campo Marte e Bologna Centrale.

I passeggeri diretti a Firenze Rifredi, Prato Centrale e Bologna Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 584 Trieste Centrale (10:35) – Roma Termini (19:35) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Prato Centrale e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 594 Trieste Centrale (13:27) – Roma Termini (21:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Orte via Falconara Marittima.

I passeggeri diretti a Prato, Firenze Rifredi, Firenze Campo Marte, Arezzo, Terontola, Chiusi e Orvieto possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 597 Milano Centrale (13:58) – Salerno (0:22) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Firenze Campo Marte.

I passeggeri diretti a Prato Centrale e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 592 Roma Termini (15:30) – Trieste Centrale (23:47) oggi è instradato sul percorso alternativo da Orte a Bologna via Falconara Marittima.

I passeggeri diretti a Orvieto, Chiusi, Terontola, Arezzo, Firenze Rifredi e Prato possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Prato, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno ICN 868 Trieste Centrale (19:22) – Roma Termini (6:35) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa.

I passeggeri diretti ad Arezzo, Terontola, Chiusi possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Roma Termini.

Il treno ICN 797 Torino Porta Nuova (20:30) – Salerno (9:45) oggi è instradato sul percorso alternativo da Prato via Pistoia – Lucca – Viareggio – Pisa e ferma a Roma Ostiense.

I passeggeri da e per Chiusi, Orvieto, Orte e Roma Tiburtina possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno ICN 798 Salerno (20:38) – Torino Porta Nuova (9:20) oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Campo Marte via Pisa – Genova – Milano. I passeggeri diretti a Parma e Piacenza possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia da Milano Centrale.

Il treno EN 281 München Hauptbahnhof (20:10) – Tarvisio Boscoverde – Roma Termini (10:45) oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

Treni Alta Velocità cancellati:

• FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:10)

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9401 Venezia Santa Lucia (5:26) – Roma Termini (9:28)

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) – Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9612 Salerno (5:38) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9603 Milano Centrale (6:00) – Roma Termini (10:33)

• FR 9512 Roma Termini (6:00) – Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) – Napoli Centrale (11:48)

• FR 9404 Roma Termini (6:35) – Venezia Santa Lucia (10:34)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466 Trieste Centrale (6:42) – Roma Termini (12:00)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Fiumicino Aeroporto (9:22)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:10)

• FR 9414 Salerno (7:13) – Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:53)

• FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

• FR 8503 Bergamo (8:00) – Roma Termini (13:05)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (12:00)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) – Torino Porta Nuova (15:20)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) – Napoli Centrale (11:33)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Bergamo (15:00)

• FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50)

Nelle stazioni di Paola, Salerno, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale e Milano Centrale è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.