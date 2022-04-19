Di seguito il comunicato:



Costruire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso

attività di formazione al lavoro per circa 200 giovani di età compresa

fra 16 e 24 anni in situazioni di “conflitto con la legge” che si

trovino a piede libero o detenuti.

Questo l’obiettivo del progetto “Una rete per l’inclusione” realizzato

da un consorzio di enti del Terzo Settore, sotto la direzione del

Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di

comunità, attraverso interventi mirati in cinque regioni con il

coinvolgimento di enti del privato sociale e imprese.

Il progetto, finanziato dal PON Legalità del Ministero dell’Interno

con fondi Europei e che si svolgerà in Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia e Sicilia, prevede la realizzazione di tirocini formativi della

durata di sei mesi uniti a percorsi di accompagnamento e tutorato

personalizzati.

Il progetto sarà presentato mercoledì 20 aprile alle ore 12 a Bari,

presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.

Parteciperanno alla presentazione:

Antonio Decaro, Presidente ANCI

Giuseppe Centomani, Dirigente del Centro di Giustizia Minorile della

Puglia e della Basilicata

Sebastiano Leo, Assessore Regionale alle Politiche del lavoro

Vito Genco, Presidente del Consorzio “Mestieri Puglia”

Piero Rossi, Garante regionale dei detenuti