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Giustizia minorile: “Una rete per l’inclusione”, presentazione a Bari Bari

20 Aprile 2022
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Di seguito il comunicato:

Costruire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso
attività di formazione al lavoro per circa 200 giovani di età compresa
fra 16 e 24 anni in situazioni di “conflitto con la legge” che si
trovino a piede libero o detenuti.

Questo l’obiettivo del progetto “Una rete per l’inclusione” realizzato
da un consorzio di enti del Terzo Settore, sotto la direzione del
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità, attraverso interventi mirati in cinque regioni con il
coinvolgimento di enti del privato sociale e imprese.

Il progetto, finanziato dal PON Legalità del Ministero dell’Interno
con fondi Europei e che si svolgerà in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia, prevede la realizzazione di tirocini formativi della
durata di sei mesi uniti a percorsi di accompagnamento e tutorato
personalizzati.

Il progetto sarà presentato mercoledì 20 aprile alle ore 12 a Bari,
presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.

Parteciperanno alla presentazione:

Antonio Decaro, Presidente ANCI
Giuseppe Centomani, Dirigente del Centro di Giustizia Minorile della
Puglia e della Basilicata
Sebastiano Leo, Assessore Regionale alle Politiche del lavoro
Vito Genco, Presidente del Consorzio “Mestieri Puglia”
Piero Rossi, Garante regionale dei detenuti


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