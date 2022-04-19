Di seguito il comunicato:
Costruire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso
attività di formazione al lavoro per circa 200 giovani di età compresa
fra 16 e 24 anni in situazioni di “conflitto con la legge” che si
trovino a piede libero o detenuti.
Questo l’obiettivo del progetto “Una rete per l’inclusione” realizzato
da un consorzio di enti del Terzo Settore, sotto la direzione del
Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità, attraverso interventi mirati in cinque regioni con il
coinvolgimento di enti del privato sociale e imprese.
Il progetto, finanziato dal PON Legalità del Ministero dell’Interno
con fondi Europei e che si svolgerà in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia, prevede la realizzazione di tirocini formativi della
durata di sei mesi uniti a percorsi di accompagnamento e tutorato
personalizzati.
Il progetto sarà presentato mercoledì 20 aprile alle ore 12 a Bari,
presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.
Parteciperanno alla presentazione:
Antonio Decaro, Presidente ANCI
Giuseppe Centomani, Dirigente del Centro di Giustizia Minorile della
Puglia e della Basilicata
Sebastiano Leo, Assessore Regionale alle Politiche del lavoro
Vito Genco, Presidente del Consorzio “Mestieri Puglia”
Piero Rossi, Garante regionale dei detenuti