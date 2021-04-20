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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, vaccini: un milione di somministrazioni. Scorte ai minimi Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

20 Aprile 2021
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Scorte ai minimi in Puglia. Tra ieri e domani rimpinguate con forniture dei vari vaccini.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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