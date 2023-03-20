Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 15
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 3
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.586
Persone attualmente positive
72
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.617.854
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.970
Provincia di Bat: 136.127
Provincia di Brindisi: 156.019
Provincia di Foggia: 226.359
Provincia di Lecce: 346.985
Provincia di Taranto: 219.101
Residenti fuori regione: 17.174
Provincia in definizione: 5.389