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Puglia: 1629124 positivi a test corona virus, incremento di 33 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 marzo 2023

33

Nuovi casi

1.236

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 15
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 5
Provincia di Lecce: 3
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
1.586

Persone attualmente positive

72

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.629.124

Casi totali

13.879.546

Test eseguiti

1.617.854

Persone guarite

9.684

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.970
Provincia di Bat: 136.127
Provincia di Brindisi: 156.019
Provincia di Foggia: 226.359
Provincia di Lecce: 346.985
Provincia di Taranto: 219.101
Residenti fuori regione: 17.174
Provincia in definizione: 5.389

 

 

 

 

 

 

 


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