Autocertificazioni di persone in Puglia dal nord: quasi mille in un giorno

In Puglia, 907 autocertificazioni il solo 18 marzo, da parte di persone giunte dal nord. Nel periodo 29 febbraio-18 marzo, 22947 autocertificazioni (fonte: Repubblica).

Situazione difficile all’ospedale di Castellaneta in cui tutto il personale viene sottoposto a tampone. Primo caso, un medico. Dai tamponi eseguiti ieri emerge che sono positivi a test corona virus tre primari e quattro infermieri.

+++ AGGIORNAMENTI 20.03.20 +++Ecco i risultati dei tamponi eseguiti all’ospedale di Castellaneta. 🙏 Vi prego: RESTATE A CASA!!! Publiée par Giovanni Gugliotti sur Vendredi 20 mars 2020

Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano, consigliere regionale della Puglia:

CASTELLANETA, MAZZARANO: ORA TAMPONI A TAPPETO PER RASSICURARE PAZIENTI E OPERATORI SANITARI

Fa specie che l’ospedale San Pio di Castellaneta, finora estraneo a pazienti Covid19, sia diventato luogo di infezione a causa di un medico contagiato fuori dal posto di lavoro.

Auspico pertanto che gli organi preposti facciano tutte le verifiche del caso sui comportamenti individuali e sulla ipotesi di mancato rispetto dei protocolli che avrebbero causato un procurato contagio.

Ora bisogna trasmettere sicurezza e serenità all’ambiente ospedaliero sottoponendo a tampone faringeo tutti i pazienti, medici e operatori. Per una struttura sanitaria questa disposizione mi sembra quanto mai opportuna.

Voglio esprimere profonda gratitudine a tutti i medici e gli operatori coinvolti in questa vicenda. A chi di loro è a casa, auguro una pronta guarigione e di tornare a combattere per la salute dei cittadini. Abbiamo il dovere di essere vicini e solidali con queste persone che rischiano in prima persona per tutti noi.

I medici, gli infermieri, gli operatori sanitari sono la prima linea di un esercito che sta combattendo contro un nemico invisibile e spietato.