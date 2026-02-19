Di seguito il comunicato:

C’è un pezzo autentico di Capitanata che quest’anno sarà protagonista a Sanremo.

Tenute Cocconi, azienda con sede a Foggia e operativa sui Monti Dauni, a Bovino, sarà Partner di Casa Sanremo 2026, portando nel salotto più esclusivo del Festival una selezione di eccellenze agroalimentari che partono proprio da questa terra.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l’intero territorio. È infatti tra le colline e i paesaggi dei Monti Dauni che prende forma la visione dell’azienda: selezionare e valorizzare prodotti capaci di raccontare identità, qualità e radici profonde.

Il paniere Tenute Cocconi comprende oggi Vini di grande identità, Olio extravergine di oliva di alta qualità dagli uliveti dei Monti Dauni, Miele da apicoltura nei boschi di Bovino e Rocchetta, Pasta e prodotti da forno da grani Senatore Capelli, Tartufi.

Produzioni in piccoli lotti, filiera controllata e lavorazioni attente alla stagionalità definiscono un progetto che non è semplice commercializzazione, ma costruzione di valore partendo dalla terra.

La presenza a Casa Sanremo non si limiterà alla sponsorship istituzionale. Tenute Cocconi sarà infatti sponsor della chef Alba Marte durante gli eventi collaterali al Festival, in particolare nelle cene di gala organizzate al Morgana Bay, dove i prodotti del brand saranno selezionati e valorizzati direttamente dalla chef all’interno dei menu ufficiali delle serate.

Un’ulteriore occasione per portare il nome della Capitanata in un contesto di prestigio nazionale, attraverso la qualità e la cultura gastronomica.

Accanto al comparto agroalimentare, Tenute Cocconi sta inoltre sviluppando un progetto di ospitalità luxury, con la realizzazione di strutture ricettive di alto profilo anche in Puglia, contribuendo alla valorizzazione turistica del territorio e rafforzando il legame con le aree interne dei Monti Dauni.

Da Bovino a Sanremo: è questo il percorso simbolico che l’azienda compie nel 2026. Un percorso che dimostra come anche dalle aree interne della provincia di Foggia possano nascere progetti imprenditoriali capaci di dialogare con i grandi palcoscenici italiani.

Tenute Cocconi porta così a Casa Sanremo non solo prodotti d’eccellenza, ma un messaggio chiaro: la Capitanata ha qualità, visione e ambizione per essere protagonista.