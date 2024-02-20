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Ingegnere barese 25enne ammesso al programma NASA, raccolta fondi online per il pagamento della retta Andrea Troise

20 Febbraio 2024
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Di seguito il comunicato:

Andrea Troise è un ingegnere barese di 25 anni con una grande passione per l’aerospazio. Da poco è stato accettato al Space Studies Program, un programma organizzato dall’Università Internazionale dello Spazio che si terrà allo Houston Space Center della NASA in Texas.

 

“Sono solo 120 i candidati al mondo ammessi al programma del 2024 ed essere tra questi mi genera un senso di emozione” scrive su GoFundMe dove ha lanciato una raccolta fondi per permettersi di pagare la retta della scuola. Il web sta rispondendo all’appello del giovane con grande generosità e al momento sono stati raccolti oltre 7mila euro.

 

“Partecipare a questo programma della International Space University è un’occasione unica nella vita che voglio condividere con tutti gli interessati a questa materia – spiega Troise – Questo corso mi permetterebbe di sviluppare competenze e conoscenze per metterle al servizio dell’enorme potenzialità economica e occupazionale che la nostra terra offre: sì, proprio la Puglia. Il mio intento è quello di dare il mio piccolo contributo allo sviluppo di tali potenzialità nella speranza di ridurre al minimo la fuga dei giovani cervelli dalla nostra Puglia”.

 

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/andrea-alla-international-space-university


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