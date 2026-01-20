rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento anche vento Protezione civile, previsioni meteo

20 Gennaio 2026
Screenshot 20260120 160927

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.
Venti: localmente forti orientali, con rinforzi sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione