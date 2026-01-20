Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.
Venti: localmente forti orientali, con rinforzi sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Puglia, maltempo: allerta temporali, per il Salento anche vento Protezione civile, previsioni meteo
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati;