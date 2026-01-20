L’evento, nel grattacielo del New York Times disegnato da Renzo Piano (620 8th Avenue, Manhattan) offre l’opportunità alle più qualificate imprese pugliesi specializzate nel Wedding – la filiera produttiva dedicata ai matrimoni – di presentare la propria offerta a 30 buyer e operatori internazionali.

Saranno presenti 45 operatori pugliesi in rappresentanza di 22 imprese regionali e delle due associazioni di categoria Puglia Wedding Planners e Puglia Wedding Production.

Il B2B inizia con una presentazione della destinazione alla presenza della Vice Console Generale a New York Marta Mammana e della direttrice ENIT USA & Mexico Caterina Orlando; partecipano alla cerimonia inaugurale: John Oros, Head of Industry del New York Times, la Vice Presidente di Aeroporti di Puglia Rosa Maria Conte con il Direttore commerciale Nicola Lapenna, e il Sales Manager di Neos Air Stefano Casanova. Il workshop si terrà nella Pulitzer Hall del New York Times Building, con inizio alle 10:30, secondo il programma allegato.

Si allega: programma PWD 2026 e comunicato completo con i dati sui flussi turistici USA aggiornati a dicembre 2025, con le dichiarazioni dell’Assessora al Turismo, Promozione e Cooperazione Internazionale della Regione Puglia Graziamaria Starace, e del Commissario ARET Pugliapromozione Luca Scandale.

(foto home page: fonte Pugliapromozione; foto interna: fonte Fotogravina)