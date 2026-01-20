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La Puglia del wedding da domani a New York Seconda rassegna dedicata all'organizzazione dei matrimoni

20 Gennaio 2026
The New York Times Building ph credit Pugliapromozione

Di seguito il comunicato:

Prende il via domani 21 gennaio al New York Times Building PWD–Puglia Wedding Destination 2026 – 2nd Edition, un workshop B2B con 30 buyer nordamericani e 22 seller pugliesi, un’iniziativa in collaborazione tra Regione Puglia, Pugliapromozione e il New York Times, con il patrocinio di ENIT SpA e la partecipazione di Aeroporti di Puglia e Confindustria Puglia, sezione Turismo.

L’evento, nel grattacielo del New York Times disegnato da Renzo Piano (620 8th Avenue, Manhattan) offre l’opportunità alle più qualificate imprese pugliesi specializzate nel Wedding –  la filiera produttiva dedicata ai matrimoni – di presentare la propria offerta a 30 buyer e operatori internazionali.

Wedding Destination Puglia ph credit FotogravinaSaranno presenti 45 operatori pugliesi in rappresentanza di 22 imprese regionali e delle due associazioni di categoria Puglia Wedding Planners e Puglia Wedding Production.

Il B2B inizia con una presentazione della destinazione alla presenza della Vice Console Generale a New York Marta Mammana e della direttrice ENIT USA & Mexico Caterina Orlando; partecipano alla cerimonia inaugurale: John Oros, Head of Industry del New York Times, la Vice Presidente di Aeroporti di Puglia Rosa Maria Conte con il Direttore commerciale Nicola Lapenna, e il Sales Manager di Neos Air Stefano Casanova. Il workshop si terrà nella Pulitzer Hall del New York Times Building, con inizio alle 10:30, secondo il programma allegato.

Si allega: programma PWD 2026 e comunicato completo con i dati sui flussi turistici USA aggiornati a dicembre 2025, con le dichiarazioni dell’Assessora al Turismo, Promozione e Cooperazione Internazionale della Regione Puglia Graziamaria Starace, e del Commissario ARET Pugliapromozione Luca Scandale.

(foto home page: fonte Pugliapromozione; foto interna: fonte Fotogravina)


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