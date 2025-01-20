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4 Maggio 2026
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Maltempo: fra le regioni oggi in allerta per temporali parte della Puglia, dal barese al Salento Protezione civile, previsioni meteo

20 Gennaio 2025
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Alcune regioni oggi in allerta maltempo (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse, in parte, la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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