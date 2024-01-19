Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Martedì 23 gennaio, presso l’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, al Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia in Fiera del Levante (Padiglione 107), alle ore 10, è convocata la conferenza stampa di inaugurazione dell’opera intitolata in.Terra, istallata permanentemente sullo skyline del PACT, a firma dell’artista Daniela Corbascio. L’incontro sarà anche occasione per presentare il catalogo della mostra Ospitalità dello sguardo (esposta al Kursaal Santalucia di Bari, dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024), che documenta l’omonimo progetto e le opere realizzate, tra cui proprio in.Terra.

Incontreranno la stampa Grazia Di Bari, Consigliera delegata alle Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi delle Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Giuseppe Teofilo, Direttore artistico della Fondazione Pino Pascali e Carmelo Cipriani, curatore della mostra.