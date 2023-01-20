Francesco Nigro, 30 anni, ciclista amatoriale, stava percorrendo stamattina la strada al confine tra Puglia e Basilicata. È stato investito, verosimilmente da un pullmino secondo la ricostruzione dei carabinieri. Il trentenne di Laterza è morto.
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