La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale delle vaccinazioni ai bambini tra 5 e 11 anni, «con il 43,5» per cento che ha fatto almeno una iniezione e «il 9 per cento che ha già ricevuto la seconda dose». E ancora, il tasso di copertura delle terze dosi (popolazione dai 12 anni in su), invece, è del «58 per cento». È quanto emerge dal report della Regione diffuso in giornata.

Asl Bari

«Sono più di 12mila vaccinazioni effettuate in 24ore, oltre 95mila negli ultimi sette giorni- si legge in una nota-. La campagna della Asl continua a produrre numeri elevati per garantire alla popolazione dai 5 anni in poi la massima copertura possibile. Complessivamente sono state erogate sino ad oggi 2 milioni e 750.144 dosi, di cui oltre 1 milione e 103mila prime dosi, 1 milione e 14mila seconde e 632.522 terze dosi.

Particolarmente alta l’adesione degli over 50, col 97 per cento di vaccinati con doppia dose. Per quanto riguarda le dosi booster, previste per le persone over 12 che abbiano completato il ciclo primario da almeno quattro mesi, il 74 per cento dei residenti ha già ricevuto il richiamo, una percentuale che sale all’86 per cento per l’ampia fascia degli over 50 e al 93 per cento per gli ultraottantenni. Oltre all’ordinaria attività, nell’hub di Putignano sono previsti tre open day dedicati ai richiami per gli over 18 nelle giornate di: sabato 22 gennaio (ore 15-18); mercoledì 26 (ore 9-13) e sabato 29 gennaio (ore 9-13). Sempre forte la risposta tra la popolazione pediatrica, dai 5 agli 11 anni, in cui è stato già raggiunto il 47 per cento di copertura nell’intera provincia e il 52% nella sola città di Bari. Continua per i più piccoli il fitto calendario di sedute vaccinali dedicate, sia con prenotazione sia attraverso iniziative mirate e open day in collaborazione con i pediatri di libera scelta.

Questa mattina, infine, negli spazi del Centro servizi per le famiglie in via Giustino Rocca a Bari, si è tenuta una giornata straordinaria per la vaccinazione anti-Covid rivolta alle famiglie rom del campo di Santa Teresa.

A curare le somministrazioni il team mobile del dipartimento di Prevenzione Asl – composto da un medico e due infermieri del 118 – coordinato dalla dottoressa Antonella Spica. Le operazioni vaccinali sono iniziate alle ore 10 e sono proseguite fino alle 18. Alla prima vaccinazione hanno avuto accesso sia adulti sia minori, di età compresa fra i 5 e i 18 anni».

Asl Bat

Nella Asl Bat «314.155 cittadini hanno ricevuto la prima dose di vaccino» e 294.663 la seconda mentre 161.054 residenti, il 47 per cento della popolazione, «hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose. Nella fascia 5-11 anni, «va segnalato che il 53 per cento ha fatto almeno la prima dose di vaccino: si tratta di 12.524 bambini».

Asl Brindisi

In provincia di Brindisi sono state somministrate circa 4.700 dosi (495 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni). «La programmazione nei centri vaccinali attivi per la popolazione dai 12 anni in su viene integrata con open day ad accesso libero in programma a Fasano e Oria domani, 21 gennaio, dalle 9 alle 14. Nel pomeriggio invece l’accesso è per chi ha la prenotazione- fa sapere la Regione Puglia-. La terza dose può essere effettuata dopo 4 mesi dalla precedente. I minori (12-17 anni) devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Per prenotare sono a disposizione i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della salute dal menù “servizi online” o il sito regionale La Puglia ti vaccina».

Asl Foggia

In provincia di Foggia, dall’avvio della campagna vaccinale anti- Covid, sono state somministrate «1.239.857 dosi, di cui quasi 5.000 nella sola giornata di ieri. Sono 261.466 le dosi somministrate da medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, 6.133 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i punti vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 269.501 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 9.684 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.991 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni».

Asl Lecce

Nel Leccese, il «48.6 per cento» dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino e «il 14.3 per cento» ha completato il ciclo vaccinale. Sono 27.314 le vaccinazioni «pediatriche effettuate finora di cui 1.017 nella giornata di ieri». 7.445 le inoculazioni (688 prime dosi, 1.149 seconde dosi e 5.608 terze dosi) effettuate ieri. «Il distretto sociosanitario di Gallipoli organizza sedute vaccinali extra dedicate ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni: accesso libero il 23 e 30 gennaio dalle ore 08.30 alle ore 13.30 nell’Hub palestra liceo “Quinto Ennio” in via Torino».

Asl Taranto

5.701 le dosi somministrate ieri nel Tarantino: 598 prime dosi, 282 pediatriche; «1.141 seconde dosi, delle quali 414 pediatriche; 3.962 dosi di richiamo. Nello specifico, a Taranto 744 dosi sono state somministrate presso la Svam e 969 presso l’arsenale della Marina militare; 749 dosi a Grottaglie; 877 dosi a Massafra; 823 nelle farmacie abilitate; 119 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 1.068 dosi nei propri ambulatori e 74 a domicilio».