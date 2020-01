Potenza, comitato provinciale per la sicurezza. Ieri un morto investito, 25 arrestati per gli scontri fra tifosi

Annunziato Vardè, prefetto di Potenza, ha chiesto a Melfi e Vultur Rionero di valutare l’ipotesi del ritidal campionato di calcio, quale segnale concreto per isolare i violenti. Lo ha fatto nel corso della riunione del comitato provinciale per la sicurezza svoltasi in prefettura.

Le due squadre militano nell’Eccellenza lucana. Ieri impegnate entrambe in trasferta, secondo le indagini gli scontri di Vaglio di Basilicata erano originati da un agguato da parte di sostenitori della Vultur nei confronti degli avversari. Un tifoso del Melfi, alla guida di un’auto, ne ha investiti alcuni di Rionero e ciò ha provocato la morte di un 39enne. Ci sono 25 arrestati.