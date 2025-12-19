Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È uno dei più importanti filologi classici, storici e saggisti italiani. Professore emerito di Filologia greca e latina all’Università di Bari, è noto per i suoi studi sulla democrazia antica, sulla storiografia greca e romana e per le sue analisi critiche della politica contemporanea. In un solo nome: Luciano Canfora. Sarà lui l’atteso ospite di venerdì 19 dicembre nell’ambito della IX Mostra del Cinema di Taranto «Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente» (ore 11, Salone degli specchi di palazzo di Città). Con la sua opera, “Il porcospino d’acciaio”, in dialogo con Annalisa Adamo, proporrà una riflessione critica sull’Occidente contemporaneo.

Nato a Bari, ha pubblicato saggi fondamentali come “La democrazia. Storia di un’ideologia”, “Il mondo di Atene”, “La schiavitù del capitale”, “Il papiro di Artemidoro”, oltre a numerosi volumi dedicati a Tucidide, Erodoto, Lenin, il ‘900 europeo e la questione della libertà.

Ha collaborato con quotidiani e riviste culturali (tra cui Corriere della Sera) ed è spesso intervenuto nel dibattito pubblico con posizioni rigorose, talvolta controcorrente. La sua scrittura unisce erudizione classica, metodo filologico e forte impegno civile.

In parallelo, venerdì 19, dalle 16 alle 23, proseguono anche le proiezioni gratuite nel Mudit, il Museo degli Illustri Tarantini (in via Plateja, 51), con la sezione Memory+ che prevede nella sala A i film: “Dove i bambù crescono forti” di Valentina Belli (ore 16), “Wed” di Habib Mestiri (ore 17.15), “Nelle scarpe di mio padre” alla presenza dell’autore, Carlo Benso (18.45), “Maradona, San Gennaro e lo sciopero dei miracoli” di Giulio Gargia alla presenza dell’autore (ore 20), “La città dei santi di carta” di Pascal Pezzuto alla presenza dell’autore (21:30). Nella sala B, proiezione delle pellicole “The Broken Key” di Louis Nero (17.30) e, alle 20:30, “In the Moscow Slum” di Karen Shakhnazarov.

Il programma completo è consultabile su www.mostracinemataranto.org e pagine Facebook “Mostra del Cinema di Taranto” e Instagram “mostracinemataranto”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La Mostra del Cinema di Taranto “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente” è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06-Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia. L’evento è realizzato con la partecipazione del Comune di Taranto.

Patrocini: Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Leporano, Comune di San Giorgio Jonico, Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Jonian Dolphin Conservation, Mosfilm, Giornate del Cinema di Cartagine, Gaza International Festival For Women’s Cinema, Babele Aps, Alzaia Aps, La Giraffa Onlus, Fai delegazione Taranto, Lumsa Taranto, Università degli Studi di Bari, Accademia Belle Arti Bari, Pugliesi Nel Mondo-Regione Puglia, Rai Puglia, Apulia Film Commission.