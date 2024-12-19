Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Uno Sportello Autismo che offre supporto alle famiglie con bambini e ragazzi autistici, aperto per 3 ore in due giorni della settimana grazie all’attiva collaborazione delle stesse famiglie. È il primo modello del genere attivato in Puglia ed è stato inaugurato, stamattina, a Foggia, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di Foggia in via Montegrappa 25, in una zona centrale del capoluogo dauno, a un passo dalla stazione ferroviaria, dal terminal intermodale e dalla villa comunale.

“Questo modello di cooperazione tra Regione Puglia, ASL e un’associazione di famiglie con figli autistici come iFun, da 11 anni attiva su questo complesso fronte che integra bisogni di salute e di completo inserimento sociale, puntiamo a estenderlo in altre aree della Puglia – ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese – perché, sul piano emotivo e psicologico, per le famiglie che sono travolte dalla notizia di una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, avere la possibilità di condividere e confrontare esperienze con chi ci è passato, oltre che la vicinanza di professionisti e operatori specializzati, è un’opportunità straordinaria”.

Piemontese ha inaugurato la struttura insieme al direttore generale dell’ASL di Foggia Antonio Nigri, al presidente di iFun Maurizio Alloggio, alla neuropsichiatra infantile dell’ASL Foggia Albacenzina Borelli e a tanti ragazzi, familiari, operatori e medici che coopereranno a mantenere operativo il servizio ogni martedì dalle ore 10:00 alle 13:00 e giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

Si propone come un punto di riferimento per le famiglie che potranno beneficiare di un supporto pratico e di informazioni sui servizi disponibili, con particolare attenzione alla rete territoriale dedicata ai minori autistici, in particolare ricevendo assistenza per la compilazione delle domande e l’accesso ai servizi, nonché un supporto nella pre-istruttoria delle pratiche.