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Puglia: 287155 positivi a test corona virus, incremento di 497 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Dicembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 dicembre 2021

497

Nuovi casi

23.784

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 169
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 88
Provincia di Foggia: 110
Provincia di Lecce: 98
Provincia di Taranto: 11
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 3
7.178

Persone attualmente positive

149

Persone ricoverate in area non critica

25

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

287.155

Casi totali

5.199.063

Test eseguiti

273.040

Persone guarite

6.937

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 103.262
Provincia di Bat: 29.265
Provincia di Brindisi: 23.278
Provincia di Foggia: 51.493
Provincia di Lecce: 34.478
Provincia di Taranto: 43.749
Residenti fuori regione: 1.094
Provincia in definizione: 536

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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