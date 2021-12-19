Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 dicembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 169
Provincia di Bat: 15
Provincia di Brindisi: 88
Provincia di Foggia: 110
Provincia di Lecce: 98
Provincia di Taranto: 11
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 3
7.178
Persone attualmente positive
149
Persone ricoverate in area non critica
25
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 103.262
Provincia di Bat: 29.265
Provincia di Brindisi: 23.278
Provincia di Foggia: 51.493
Provincia di Lecce: 34.478
Provincia di Taranto: 43.749
Residenti fuori regione: 1.094
Provincia in definizione: 536