Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:



Nell’ultimo week end prima del Natale blindato scatta la corsa all’acquisto dei regali con un netta preferenza per quelli enogastronomici, da donare a se stessi o agli altri, per imbandire le tavole delle prime feste di fine anno blindate nelle case.



Per aiutare a scegliere la Coldiretti ha aperto i mercati degli agricoltori di Campagna Amica della Puglia anche con iniziative per il confezionamento dei tradizionali cesti natalizi con prodotti tipici per tutte le tasche, ma anche per le diverse esigenze, a chilometro zero, tradizionale, vegano, salutista o green con le specialità salvate dall’estinzione.

Le iniziative partono Sabato 19 dicembre dalle ore 10,00 dai mercati di Campagna Amica di Via Appia 226 a Brindisi e in Viale della Repubblica 78 a Foggia e si estendono per tutto il week end ai farmers market di Lecce di Piazza Bottazzi e Piazza Ludovico Ariosto ed agli agriturismi con degustazioni, show cooking e la possibilità di scegliere e personalizzare le confezioni di prodotti tipici delle feste da mettere sotto l’albero o per imbandire le tavole di Natale, anche con la consegna a domicilio.

Saranno i giovani di Coldiretti che seguiranno direttamente l’iniziativa della ‘spesa sospesa’ di agricoltori e consumatori che regaleranno prodotti agricoli e agroalimentari per le famiglie indigenti.

L’obiettivo è dare la possibilità agli italiani di fare acquisti nel rispetto delle misure di sicurezza ma anche quello favorire la tendenza a privilegiare prodotti piu’ salutari e a sostenere il lavoro e l’economia locale con la pandemia.

Sarà divulgato lo studio Coldiretti su “La corsa ai regali di Natale al tempo del Covid” con le tendenze dei doni 2020 e un focus sul fenomeno della spesa contadina.