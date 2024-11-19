Scontro per cause da dettagliare. Nell’impatto fra due mezzi pesanti sono morte due persone ed una terza è rimasta ferita. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in Basilicata, nel tratto di strada statale 655 Bradanica in territorio di Venosa.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione