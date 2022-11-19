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Puglia, maltempo: allerta per temporali, da ovest. Codice giallo per Bat e foggiano. Basilicata: codice arancione Protezione civile, previsioni meteo

19 Novembre 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale settore ovest, con quantitativi cumulati moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati su Puglia settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

In Basilicata oggi è codice arancione per il maltempo. Il codice arancione riguarda anche altre tre regioni:

 

 

 

 

 

 

 

 


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