Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale settore ovest, con quantitativi cumulati moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati su Puglia settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
In Basilicata oggi è codice arancione per il maltempo. Il codice arancione riguarda anche altre tre regioni: