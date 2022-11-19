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Puglia: 1541123 positivi a test corona virus, incremento di 1305 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

19 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 19 novembre 2022

1.305

Nuovi casi

7.985

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 332
Provincia di Bat: 92
Provincia di Brindisi: 121
Provincia di Foggia: 143
Provincia di Lecce: 450
Provincia di Taranto: 149
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 1
14.796

Persone attualmente positive

203

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.541.123

Casi totali

13.142.545

Test eseguiti

1.517.095

Persone guarite

9.232

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.958
Provincia di Bat: 130.595
Provincia di Brindisi: 147.164
Provincia di Foggia: 215.408
Provincia di Lecce: 322.226
Provincia di Taranto: 208.356
Residenti fuori regione: 16.209
Provincia in definizione: 5.207

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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