Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 19 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 332
Provincia di Bat: 92
Provincia di Brindisi: 121
Provincia di Foggia: 143
Provincia di Lecce: 450
Provincia di Taranto: 149
Residenti fuori regione: 17
Provincia in definizione: 1
14.796
Persone attualmente positive
203
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.517.095
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 495.958
Provincia di Bat: 130.595
Provincia di Brindisi: 147.164
Provincia di Foggia: 215.408
Provincia di Lecce: 322.226
Provincia di Taranto: 208.356
Residenti fuori regione: 16.209
Provincia in definizione: 5.207