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Martina Franca: è l’impronta della pantera, secondo la testimone La donna ha segnalato di avere visto l'animale in una zona di campagna. Allevatore di Mestre pronto ad arrivare in Puglia

19 Novembre 2020
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L’altro ieri sera, da casa, ha visto la pantera, dice la signora Roberta. Zona Carpari, a otto chilometri dal centro urbano di Martina Franca. Niente foto perché era sera, pioveva pure. Ma, dice la signora Roberta, c’è da fare attenzione perché quella era veramente la pantera. Un segnale del passaggio? L’impronta.

Se si tratti oggettivamente dell’orma di una pantera, chissà.

Intanto un allevatore di Mestre si è detto pronto ad arrivare in Puglia per cercare di prendere il felino avvistato pochi giorni fa in territorio di Ostuni e ritenuto piuttosto, dall’allevatore veneto, una femmina di leopardo nero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1 Comment

  1. Questo felino sta girando ancora zona vaccara.. Dietro zona industriale Martina franca.. HO notato altre impronte nel mio terreno.. Facciamo gruppo whatsapp? Il mio contatto Domenico 3274316993

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