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Un tarantino per salvare la Sampdoria: nuovo allenatore Gregucci Dopo l'esonero di Donati

19 Ottobre 2025
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Il comunicato della Sampdoria ha un titolo: “𝗕𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮.” Il testo: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Angelo Gregucci il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra. Lo staff di Gregucci sarà composto, tra le altre, dalle seguenti figure: Salvatore Foti (allenatore in seconda) e Nicola Pozzi (collaboratore tecnico).”

Quella della società blucerchiata che può esibire la maglia ritenuta più bella del mondo è una situazione (sportivamente) disperata. I genovesi sono in coda nel campionato di calcio di serie B e, dopo la sconfitta in trasferta con la Virtus Entella (3-1 per i padroni di casa) è stato deciso l’esonero del tecnico Massimo Donati. A sorpresa la scelta per il sostituto è stata quella del tecnico di San Giorgio Ionico.

(foto: tratta da profilo facebook Uc Sampdoria) 


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