Di Tony Maselli:
Fra le partite oggi in programma per il campionato di calcio di serie C girone C figura Team Altamura-Az Picerno (ore 20,30).
Serie D girone H, il turno odierno: Afragolese-Barletta, Ferrandina-Manfredonia, Nola-Acerrana, Martina-Pompei, Paganese-Sarnese, Real Normanna-Francavilla in Sinni (ore 15); Gravina in Puglia-Virtus Francavilla Fontana, Heraclea-Nardò (ore 15,30); Città di Fasano-Fidelis Andria (ore 16).
Eccellenza pugliese: disputate ieri Brilla Campi-Galatina (0-1), Canosa-Virtus Mola (1-0), Bisceglie-Unione calcio (1-1). Oggi in programma Atletico Acquaviva-Taranto, Atletico Racale-Taurisano, Foggia Incedit-Nuova Spinazzola, Novoli-Gallipoli, Soccer Massafra-Brindisi, Ugento-Polimnia (ore 15,30); Toma Maglie-Bitonto (ore 16,30).