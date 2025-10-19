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Team Altamura-Az Picerno, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

19 Ottobre 2025
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Di Tony Maselli:

Fra le partite oggi in programma per il campionato di calcio di serie C girone C figura Team Altamura-Az Picerno (ore 20,30).

Serie D girone H, il turno odierno: Afragolese-Barletta, Ferrandina-Manfredonia, Nola-Acerrana, Martina-Pompei, Paganese-Sarnese, Real Normanna-Francavilla in Sinni (ore 15); Gravina in Puglia-Virtus Francavilla Fontana, Heraclea-Nardò (ore 15,30); Città di Fasano-Fidelis Andria (ore 16).

Eccellenza pugliese: disputate ieri Brilla Campi-Galatina (0-1), Canosa-Virtus Mola (1-0), Bisceglie-Unione calcio (1-1). Oggi in programma Atletico Acquaviva-Taranto, Atletico Racale-Taurisano, Foggia Incedit-Nuova Spinazzola, Novoli-Gallipoli, Soccer Massafra-Brindisi, Ugento-Polimnia (ore 15,30); Toma Maglie-Bitonto (ore 16,30).

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