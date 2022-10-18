Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:



Una giornata, di festa, sport e solidarietà nel nome dell’amicizia che lega da sempre Italia ed Albania. In sintesi, il “vero” risultato del triangolare di calcio, sponsorizzato dalla Plastic-Puglia, tra la nostra “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”, la Nazionale Giornalisti Rai e la squadra All Stars Albania.

L’evento, che si è tenuto nello stadio Selman Stermasi di Tirana, ha visto prevalere gli All Stars Albania sulla squadra Azzurra, con il punteggio di 1-0, al termine di una gara molto combattuta.

La squadra vincitrice è stata premiata dal Presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia e della “Nazionale del Cuore Attori e Cantanti”, Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci. «Dobbiamo convincerci – ha detto nel corso della premiazione il Barone Colucci – che siamo tutti soldati della solidarietà. In quanto tali, dobbiamo essere vicini ai più bisognosi con il cuore. La Nazionale che presiedo ne è fulgido esempio».

L’incasso della manifestazione è stato devoluto alle associazioni “Sanità di frontiera Salute senza confini Onlus” (che ha svolto un ruolo significativo a favore di molti nuclei familiari colpiti dal terremoto e dalla pandemia in territorio albanese) e “Comunità di San Giuseppe”, congregazione religiosa e di accoglienza. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della Ambasciata italiana a Tirana, della Amministrazione comunale della Capitale albanese e della società calcistica Klub Futbollit KF Tirana.