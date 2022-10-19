Di Martino Abbracciavento:



Termina l’accordo tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarma avviato a gennaio, finisce quindi la possibilità in Puglia di usufruire dei tamponi gratis in farmacia.

Anche in Puglia, infatti, così come nelle altre regioni, non sarà più possibile effettuare gratuitamente in farmacia i tamponi di controllo a conferma della positività al Covid. Chi vorrà effettuare gratuitamente un tampone, dovrà recarsi necessariamente o presso le Asl o presso le strutture sanitarie private convenzionate.

Chi vorrà inoltre effettuare un test presso le farmacie, esso sarà a pagamento e avrà un costo massimo di 15 euro.

In merito allo stop dei tamponi gratuiti in farmacia, l’assessore regionale della Sanità, Rocco Palese fa sapere: “Non c’è alcun problema. La Regione Puglia è stata l’unica in Italia a dare la possibilità di farli anche in farmacia fino al 16 ottobre, per dieci mesi. Ora non è più possibile, sia perché lo Stato non copre la spesa (lo ha fatto fino al 31 dicembre dello scorso anno), la Corte dei conti ha richiamato la Regione al controllo della spesa farmaceutica, e anche perché non c’è domanda. Al momento, per l’attuale situazione epidemiologica, sono sufficienti assieme ai privati accreditati. Se ci dovesse essere una nuova emergenza non ci adegueremo solo noi, ma anche le altre regioni e lo Stato”.