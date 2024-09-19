Sono le ore dell’alluvione in Emilia-Romagna, la seconda in sedici mesi. Analoga situazione in parte delle Marche. È stata una notte drammatica con esondazioni e devastazione.

La Puglia è fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.