Sabato prossimo il presidente della Repubblica sarà in Puglia. A Conversano ed a Foggia. Nello stesso giorno una manifestazione a Martina Franca lo riguarderà da vicino.

Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione Asterisco:

È stato recapitato nei giorni scorsi il Premio Asterisco al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’iniziativa nasce dalla volontà di attribuire simbolicamente questo prestigioso riconoscimento a ogni singolo italiano. Il nostro Paese, a causa del covid, ha attraversato uno dei momenti più drammatici della sua storia, da cui siamo certi di poterne uscire solo con gli sforzi della gente. Per noi meridionali significa lavorare il doppio, perché è indubbia la necessità di ingranare una nuova marcia per tornare a dare vigore alla nostra economia e, soprattutto, per fare in modo che tutte le famiglie in grave difficoltà economica possano tornare a riscoprire il valore della speranza nel futuro.

Una sorta di special edition del Premio Asterisco, che viene conferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in rappresentanza di tutti gli italiani, per ringraziare ciascuno, per dire “grazie” a coloro che operano nei nostri ospedali, alle forze dell’ordine, agli operai delle fabbriche, a coloro che tengono in cura i campi e gli allevamenti, agli autotrasportatori, a tutti i lavoratori d’Italia e a tutti coloro che non hanno la fortuna di avere un lavoro, senza esclusione alcuna. Insomma a ciascun italiano che Sergio Mattarella rappresenta nella sua veste di Presidente della Repubblica.

Il Premio consiste in una scultura in legno di ulivo, simbolo della terra di Puglia, giunto alla sua XI edizione, è il riconoscimento che l’Associazione Asterisco di Martina Franca (Ta) conferisce annualmente a personalità illustri martinesi che hanno saputo esportare il buon nome della città e si pone l’obiettivo di riconoscere l’attività e l’impegno di personalità che si sono rese protagoniste al di fuori dei confini locali.

Non è un caso che l’iniziativa sia stata portata a termine in queste settimane. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, sarà a Conversano (Ba) nei prossimi giorni. L’appuntamento, in programma il prossimo 25 settembre, rientra nelle celebrazioni per il centenario in omaggio del deputato Giuseppe Di Vagno.

In omaggio alle vittime del covid, invece, è prevista una manifestazione sabato 25 settembre, alle ore 20.30 nel salone parrocchiale di Cristo Re, nel corso della quale sarà reso pubblico un monumento a futura memoria dei martinesi scomparsi a causa della pandemia.