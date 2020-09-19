Di Francesco Santoro:

Leggero decremento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.13 (sette giorni fa era 1.21) oltrepassando la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l’1 anche in Calabria (1.07), Provincia autonoma di Trento (1.59), Sicilia (1.08), Liguria (1.32) e Friuli Venezia Giulia (1.11). «Sono stati riportati complessivamente 2.397 focolai attivi di cui 698 nuovi (la definizione adottata di focolaio prevede la individuazione di 2 o più casi positivi tra loro collegati)-comunicano il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità-, entrambi in aumento per la settima settimana consecutiva». In Italia l’epidemia «è in lento e progressivo peggioramento, sebbene con un andamento più contenuto rispetto a quello osservato in altri Paesi europei».