Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Polignano a Mare:

Il Comune di Polignano a Mare conferma la volontà di continuare a sostenere il percorso culturale di Ad Libitum e rilancia l’impegno affinché “Il mio nome è Odisseo” possa tornare a essere rappresentato nel mare della città.

A intervenire pubblicamente è il sindaco Vito Carrieri, con un commento al video pubblicato da Maurizio Pellegrini, direttore artistico di Epos Teatro, nel quale il primo cittadino ricostruisce il percorso condiviso negli ultimi quattro anni e lancia un appello alla Regione Puglia.

«In questi quattro anni abbiamo sostenuto concretamente la rassegna, anche con contributi più importanti rispetto al passato, e accompagnato la nascita e la crescita de “Il mio nome è Odisseo”, favorendo il confronto con la Regione Puglia», sottolinea Carrieri.

Un rapporto che l’Amministrazione ha scelto di confermare anche nel 2026. Il Comune ha continuato a sostenere Ad Libitum anche in un’edizione nella quale non vi era la certezza di poter inserire nuovamente in programma “Il mio nome è Odisseo”, dando la propria potenziale disponibilità a contribuire, come negli anni precedenti, alla realizzazione del progetto.

Lo spettacolo, nato proprio a Polignano a Mare e capace negli anni di trasformare il mare in un palcoscenico naturale, ha rappresentato una delle esperienze più originali sviluppate all’interno del percorso di Ad Libitum.

Nel 2025 la Regione Puglia aveva riconosciuto il valore del progetto destinando quasi 100 mila euro alla manifestazione. Un sostegno determinante per una produzione particolarmente complessa e che, per le sue caratteristiche, necessita di una collaborazione tra diversi livelli istituzionali.

«Vogliamo continuare a lavorare affinché “Il mio nome è Odisseo” possa tornare nel mare di Polignano – prosegue il Sindaco –. Noi ci siamo e continueremo a fare la nostra parte».

Da qui l’appello pubblico rivolto alla Regione Puglia e alla comunità polignanese. Carrieri ha invitato cittadini, spettatori e quanti negli anni hanno seguito e apprezzato lo spettacolo a sostenere la richiesta sui social, taggando Regione Puglia e utilizzando l’hashtag #OdisseaaPolignano.

L’obiettivo è aprire fin da ora un confronto costruttivo per creare le condizioni necessarie affinché questa esperienza possa essere nuovamente realizzata a Polignano.

«Facciamo arrivare forte questa richiesta – conclude Carrieri –. Polignano crede in questo progetto e vuole continuare a costruirne il futuro insieme a Epos Teatro e alle istituzioni regionali».