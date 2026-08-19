Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:

-2 al via dei XX Giochi del Mediterraneo.

Dal 21 agosto al 3 settembre, Taranto e la Puglia sono pronte ad accogliere la più importante manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino mediterraneo, e a sostenere i 25 atleti pugliesi che ne saranno protagonisti.

Venticinque storie di talento, impegno, sacrificio e passione che porteranno in gara i colori della nostra regione, rappresentando l’eccellenza sportiva pugliese su un palcoscenico internazionale. Un percorso costruito con dedizione e determinazione, che oggi diventa motivo di orgoglio per tutta la comunità pugliese.

Vi presentiamo i primi 12 atleti e atlete:

▪️Giorgia Amatori, Brindisi – Basket 3×3

▪️Giada Babbo, Putignano – Pallamano

▪️Emanuele Buccolieri, Mesagne – Tiro a Volo

▪️Fabio Caponio, Santeramo in Colle – Badminton

▪️Francesco D’Amico, Ostuni – Pallavolo

▪️Mauro De Filippis, Taranto – Tiro a Volo (Trap Olimpico)

▪️Luca De Tullio, Bari – Nuoto (800m e 1500m)

▪️Marco De Tullio, Bari – Nuoto (200m e 400m)

▪️Alessandro Fanizza, Ostuni – Pallavolo

▪️Davide Fiore, Taranto – Pugilato (65 kg)

▪️Giulia Imperio, Grottaglie – Sollevamento Pesi

▪️Giorgia Lacalamita, Bari – Canoa

Facciamo il tifo per voi!

(in aggiornamento)