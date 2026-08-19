Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:
-2 al via dei XX Giochi del Mediterraneo.
Dal 21 agosto al 3 settembre, Taranto e la Puglia sono pronte ad accogliere la più importante manifestazione sportiva multidisciplinare del bacino mediterraneo, e a sostenere i 25 atleti pugliesi che ne saranno protagonisti.
Venticinque storie di talento, impegno, sacrificio e passione che porteranno in gara i colori della nostra regione, rappresentando l’eccellenza sportiva pugliese su un palcoscenico internazionale. Un percorso costruito con dedizione e determinazione, che oggi diventa motivo di orgoglio per tutta la comunità pugliese.
Vi presentiamo i primi 12 atleti e atlete:
▪️Giorgia Amatori, Brindisi – Basket 3×3
▪️Giada Babbo, Putignano – Pallamano
▪️Emanuele Buccolieri, Mesagne – Tiro a Volo
▪️Fabio Caponio, Santeramo in Colle – Badminton
▪️Francesco D’Amico, Ostuni – Pallavolo
▪️Mauro De Filippis, Taranto – Tiro a Volo (Trap Olimpico)
▪️Luca De Tullio, Bari – Nuoto (800m e 1500m)
▪️Marco De Tullio, Bari – Nuoto (200m e 400m)
▪️Alessandro Fanizza, Ostuni – Pallavolo
▪️Davide Fiore, Taranto – Pugilato (65 kg)
▪️Giulia Imperio, Grottaglie – Sollevamento Pesi
▪️Giorgia Lacalamita, Bari – Canoa
Facciamo il tifo per voi!
(in aggiornamento)