rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo. Tromba d'aria nel palermitano: affonda barca a vela, sette dispersi

19 Agosto 2024
IMG 20240819 014928

Intorno alle 5 la tromba d’aria in provincia di Palermo. Ha colpito la zona marina in particolare e nello specifico ha spazzato via una barca a vela lunga circa cinquanta metri, battente bandiera britannica, con a bordo ventidue persone. Sette persone sono disperse. Ricerche coordinate dalla Guardia costiera.

—–

Emilia-Romagna in allerta arancione, altre regioni fra cui la Puglia in allerta gialla oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) +. Previsti temporali e calo delle temperature.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20240818 140840


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

687449776 10242482887996638 1139527827723559888 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione