Intorno alle 5 la tromba d’aria in provincia di Palermo. Ha colpito la zona marina in particolare e nello specifico ha spazzato via una barca a vela lunga circa cinquanta metri, battente bandiera britannica, con a bordo ventidue persone. Sette persone sono disperse. Ricerche coordinate dalla Guardia costiera.

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Emilia-Romagna in allerta arancione, altre regioni fra cui la Puglia in allerta gialla oggi (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) +. Previsti temporali e calo delle temperature.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.