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In Puglia altra giornata di caldo ma ancora per poco, nel centronord Italia ieri maltempo devastante Ministero della Salute, bollettino ondate di calore: Bari bollino giallo

19 Agosto 2022
Screenshot 20220819 060102

L’immagine a sinistra è tratta da un video di Evandro Marito. Fa riferimento alla ruota panoramica di Piombino con la cabine che volano via.

Screenshot 20220819 051500Ieri in Toscana due morti per il maltempo,  gravissimi danni anche in altre zone del centronord Italia.

Qualche nuvola inizia a vedersi al sud ma ancora per oggi, Puglia compresa, si prospettano temperature elevate come ieri. Per domani è previsto un consistente calo delle temperature.

(immagine: fonte protezione civile della Puglia)

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 18/08/2022 19/08/2022 20/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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