L’immagine a sinistra è tratta da un video di Evandro Marito. Fa riferimento alla ruota panoramica di Piombino con la cabine che volano via.
Ieri in Toscana due morti per il maltempo, gravissimi danni anche in altre zone del centronord Italia.
Qualche nuvola inizia a vedersi al sud ma ancora per oggi, Puglia compresa, si prospettano temperature elevate come ieri. Per domani è previsto un consistente calo delle temperature.
(immagine: fonte protezione civile della Puglia)
Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
|Citta’
|18/08/2022
|19/08/2022
|20/08/2022
|.ANCONA
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|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)