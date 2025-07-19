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Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Caldo: Bari oggi in codice verde, domani arancione. Sicilia: rischio storico, i 50 gradi Ministero della Salute, bollettino ondate di calore. Previsioni, da lunedì alcuni giorni di fuoco

19 Luglio 2025
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L*immagine di home page è tratta dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Fra le città campione Bari è oggi in codice verde mentre domani balzerà direttamente in arancione. Avvisaglie di ciò che ci attende, stando alle previsioni, per almeno la prima metà della prossima settimana. Sicilia, Calabria e Puglia particolarmente alle prese con l’anticiclone africano e per il 21 luglio si ipotizza, in caso di una combinazione fra sole battente e vento, per le zone interne di catanese e siracusano di sfiorare, se non raggiungere, la quota storica di 50 gradi all’ombra.

 

 

 

 


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