Di seguito il comunicato:



Il 20 Luglio Gipsyland torna con la sua quattordicesima edizione presso Podere Torre Abbondanza https://maps.app.goo.gl/BGphv9D2LZiCNc199?g_st=iw , nel cuore dell’agro di Noci (BA), terra dei trulli e città dell’enogastronomia. Gipsyland si propone sul territorio come l’unico “Boutique festival”, che, attraverso uno stile esteticamente sofisticato, i protagonisti coinvolti e le numerose attrazioni, ci racconta le performance artistico-teatrali e la musica contemporanea in una nottata pugliese. “L’edizione del 2024 ci vede motivati a rendere totalmente immersiva l’esperienza del festival attraverso non soltanto una nuova identità grafica ma anche attraverso la cura di ogni allestimento, della proposta musicale e dei performer. Il rebranding di Gipsyland per il 2024 mira a rinnovare e arricchire l’immagine del festival, rispondendo all’esigenza di dialogare in modo più profondo e moderno con un pubblico nazionale e internazionale e di riflettere l’evoluzione continua del festival nel contesto culturale attuale. Ivan Bonatesta- Art director” Per la quattordicesima edizione sono previsti cinque palchi: Ride Stage, Stone Stage, Wild Stage, Lodge Stage e Valley Stage in cui si alterneranno artisti locali e da tutto il mondo con l’obiettivo di celebrare la diversità e la creatività senza confini.

Stage Ride

00.00- 01.00 Wasa (Dj Set)

01.00- 02.00 Slu (Dj Set)

02.00- 3.30 Bianca Oblivion (Dj Set)

03.30- 05.30 Sgamo (Dj Set)

Stage Valley

23.00- 0.00 Eightyseven (Dj Set)

00.00- 1.00 Moderate Kingdom (Dj Set)

01.00- 2.00 Roman Kyn LIVE

02.00- 4.00 Royksopp (Dj Set)

04.00- 5.00 Devootex (Dj Set)

05.00- 6.00 Lillo (Dj Set)

Stage Wild

23.00- Deterhope (Dj Set)

00.30- Kikko Esse aka Soul Departure (Dj Set)

1.30- Pasta Boys show “30 anniversary” (Dj Set)

3.00- Skizzo (house dj set)

4.30- Picca & Mars (Dj Set)

STONE stage

21.00- Misspia Dj Vintage (Dj Set)

22.15- Open mic LIVE (M*NN*GG** alla Musika) by Ass. Cuenzo

23.15- Guatemala LIVE (M*NN*GG** alla Musika) by Ass. Cuenzo

00.00- Karaoke live band (M*NN*GG**alla Musika) by Ass. Cuenzo

1.00- Misspia Dj Vintage (Dj Set)

1.45- Playgirls from Caracas (Dj Set)

03.00- Protopapa (Dj Set)

04.30- Guido Losacco (Dj Set)

Sul Lodge Stage, riservato alla performance di danza e varietà, si esibiranno invece: il Mago Vago, ballerine di danza moderna del corpo di ballo Esenco Dance Movement, le ballerine di danza orientale (Apulia Raks Sharki), Pierpaolo effe feat. Nidoja in “Nomads” (live), la Vagaband Street Band, Glissy Ribbon che presenterà due uscite burlesque.. Il tutto sarà coadiuvato dal presentatore di Gipsyland Alessandro Antonacci. Come attività ci saranno la cartomante, le truccatrici, l’associazione “Tou Play”, la “Gipsy Tv” con il suo inviato speciale, attività dedicate al mondo dell’inclusività gestite dall’assocazione “Le Zzanzare”. CI sarà inoltre ad un parco divertimento con attrazioni per tutte le età oltre al mercatino di espositori artigianali e vintage. All’interno di Gipsyland saranno acquistabili in tutti le modalità dei token per poter accedere ai servizi del festival. Gipsyland nasce nel 2010, a due passi dalla riserva naturale di Torre Guaceto, vicino Brindisi. Esservi ha significato trasporto in un’atmosfera nomade, irriverente, caratterizzata da misticismo e cultura gitana. Un viaggio nelle culture nomadi che incontra il paesaggio pugliese. L’evento si evolve raccontando totalmente la cultura del territorio, dando spazio ad artisti e artigiani locali e mettendo in evidenza i colori e il panorama della nostra amata Puglia, attraverso i suoi famosi trailer, dei veri e propri corti cinematografici girati dai migliori registi pugliesi. Le location scelte sono spazi che rappresentano la storia del territorio, in particolare masserie e trulli che vengono trasformate con scenografie tematiche in un vero e proprio villaggio a cui appartenere. Nell’ edizione 2024 la musica diventa movimento, inteso come spostamento irrinunciabile. Una condizione che ci unisce e ci permette di appartenere ad un luogo comune.