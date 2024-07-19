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Guasti informatici in tutto il mondo: “negli aeroporti pugliesi situazione sotto controllo”. Ci sono però cancellazioni di voli Da stamattina

19 Luglio 2024
noinotizie

Di seguito il comunicato:

Un guasto informatico a livello globale sta creando disagi anche negli aeroporti. Alla luce delle problematiche che si stanno verificando, Aeroporti di Puglia informa che la situazione è sotto controllo. Dalle prime ore di stamattina la Società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Per questo, AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento ore 14,29:

Aeroporti di Puglia comunica che la situazione negli scali di Bari e Brindisi è in costante evoluzione a causa dei disagi informatici che hanno interessato anche gli aeroporti. Sino alle 14:00 sono stati gestiti circa 100 voli tra arrivi a partenze negli scali di Bari, Brindisi e Foggia.

Al momento le compagnie hanno comunicato le seguenti cancellazioni:

AZ1655/AZ1654 LINATE-BARI-LINATE in arrivo alle ore 13:00 e in partenza alle ore 13:55

AZ1653/AZ1652 LINATE- BARI-LINATE in arrivo alle ore 15:05 e in partenza alle ore 16:00

AZ1613/AZ1616  FIUMICINO-BARI-FIUMICINO in arrivo alle ore 14:35 e in partenza alle ore 15:20

AZ 1619 in arrivo a Brindisi da Roma Fiumicino alle 14:30

AZ 1622 per Roma Fiumicino da Brindisi alle 15:15

FR2887-2888 EDIMBURGO-BARI-EDIMBURGO schedulato in arrivo alle ore 20:20 e in partenza alle ore 20:45

Aeroporti di Puglia invita i passeggeri a contattare la propria compagnia e a rivolgersi ai propri desk per qualsiasi necessità.


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