Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Air France festeggia i 5 anni della rotta Bari-Parigi insieme ad Aeroporti di Puglia. Cinque anni di successi resi possibili grazie ad una forte domanda e a un importante traffico leisure e business.

“L’Italia è un mercato fondamentale per il Gruppo Air France-KLM – ha dichiarato Eléonore Tramus, Direttore Generale Air France-KLM East Mediterranean – siamo orgogliosi di confermare la nostra presenza a Bari e di celebrare il successo di questa rotta. Dalla reintroduzione del volo, 5 anni fa, abbiamo visto triplicare il traffico in risposta ad una crescente domanda di traffico turistico e anche di traffico business. Questo volo permette di raggiungere Parigi comodamente con frequenze che arrivano a 10 settimanali nei mesi di luglio e agosto e di accedere alle oltre 200 destinazioni del network di Air France in Europa e nel mondo intero”.

“Festeggiamo oggi non solo i cinque anni di presenza di Air France in Puglia – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia – ma una partnership commerciale forte, stabile, costellata di grandi successi e che ha visto Aeroporti di Puglia e Air France operare uniti da un comune obiettivo: dare risposte certe in termini di eccellenza alla crescente domanda di mobilità. Livelli di eccellenza che contraddistinguono i servizi della compagnia e gli standard di servizio nei nostri aeroporti. Così come eccellenti sono i rapporti commerciali che si sono consolidati nel corso di questi cinque anni e che hanno permesso di superare anche i momenti più bui della recente storia dell’aviazione. Non è un caso che il mercato francese rappresenti oggi il primo mercato incoming per il turismo pugliese, così come è altrettanto evidente che siano sempre più i passeggeri che apprezzano le possibilità che l’hub di Parigi offre come prosecuzioni sul lungo raggio. Su questa strada di successo intendiamo proseguire, certi come siamo che tutto ciò non potrà che portare a nuovi straordinari risultati in termini di crescita – economica, sociale, culturale per la nostra amata Puglia”.

Il volo Air France permette non solo di raggiungere Parigi in poco più di due ore ma offre anche alcune coincidenze con un tempo di transito inferiore alle tre ore all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle. Stoccolma, Copenaghen, Edimburgo, Città del Messico, Miami e Tokyo, sono raggiungibili ad esempio, da Bari con un transito a Parigi entro le due ore.

Air France

Dal 1933, Air France porta in alto i colori della Francia in tutto il mondo. Con un’attività suddivisa tra trasporto aereo di passeggeri, merci, manutenzione e assistenza aeronautica, Air France è uno dei principali attori nel settore dell’aviazione. Ogni giorno vengono mobilitati più di 42.000 dipendenti per offrire a ogni cliente un’esperienza di viaggio unica.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formano il gruppo Air France-KLM. Il Gruppo si affida alla forza dei suoi hub Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol per offrire una vasta rete internazionale. Il suo programma fedeltà Flying Blue conta oltre 18 milioni di membri. Air France e KLM sono membri dell’alleanza SkyTeam, che riunisce un totale di 19 compagnie aeree.

Air France si è posta obiettivi ambiziosi in termini di sviluppo sostenibile e sta lavorando per ridurre e compensare le proprie emissioni di CO2. Nell’ambito del programma Horizon 2030, la società si è impegnata a ridurre del 50% le proprie emissioni di CO2 per passeggero-chilometro entro il 2030 attraverso importanti investimenti a favore del rinnovo della flotta con aeromobili di nuova generazione, l’utilizzo di soluzioni innovative per ridurre consumo di carburante o mobilitarsi per la creazione di un futuro settore del carburante per l’aviazione sostenibile per un’aviazione francese responsabile, economicamente sostenibile e sostenibile.