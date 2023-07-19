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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Caldo: notte fino ad oltre i 31 gradi nel foggiano, oggi Bari fra le 23 città in codice rosso Caronte, oggi il picco. Inps: cassa integrazione per stop al lavoro oltre i 35 gradi. Decalogo anticaldo

19 Luglio 2023
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L’immagine di home page tratta da rilevazione della protezione civile si riferisce a San Giovanni Rotondo. In altre località del foggiano i 31 gradi sono stati sfiorati nella notte. Anche in provincia di Taranto, a San Giorgio Ionico ad esempio, sono stati superati i 30 gradi. Oggi la condizione meteo della Puglia si prospetta, come quella di tutte le altre regioni d’Italia, di picco d’afa per l’anticiclone Caronte. Le città campione, in tema di ondate di calore, in codice rosso sono 23 su 27. L’Inps ha autorizzato l’utilizzo della cassa integrazione per le ore di lavoro perse a causa dello stop per temperature superiori ai 35 gradi.

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C 17 opuscoliPoster 545 0 alleg 1 page 0Di seguito, diffuso da Asl Taranto:

  1. Evitare esposizioni prolungate al sole in presenza di temperature esterne all’ombra maggiori di 35° C (30° C in caso di giornate particolarmente umide), soprattutto nella fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 17.00. Nel caso di soggetti fragili (bambini, anziani e soggetti fragili) evitare, con queste temperature, di uscire tra le 11.30 e le 17.00.
  2. Quando l’esposizione al sole sia protratta, sostare all’ombra e, se possibile, in un luogo ventilato, per periodi anche brevi, almeno di 10-15 minuti.
  3. Bere acqua e sali minerali, in quantitativo di almeno 3 litri al giorno. Una soluzione idratante ed energetica può essere realizzata in casa disciogliendo in un litro di acqua un cucchiaino di sale da cucina, 5 cucchiai di zucchero (da evitare nei diabetici) ed il succo di 6 limoni spremuti.
  4. Bagnare frequentemente il capo, particolarmente la nuca, se esposti al sole o a temperature superiori a 35° C per periodi prolungati.
  5. Indossare abiti leggeri (di fibre naturali come lino o cotone) e cappellino (quest’ultimo possibilmente bagnato) di colore chiaro quando ci si espone al sole.
  6. Evitare di nuotare o di fare esercizio fisico in acqua dopo aver mangiato. Evitare di fare attività fisica nelle ore più calde.
  7. Evitare di bere alcolici quando le temperature superano i 35° C o, comunque, in caso di esposizione prolungata al sole.
  8. Se privi a casa di un climatizzatore, mantenere le finestre aperte e le serrande abbassate. Utilizzare un ventilatore negli ambienti in cui si sosta. In nessun caso, chiudersi in casa in condizioni di scarsa ventilazione ambientale.
  9. Mangiare frutta e verdura in abbondanza, più volte al giorno. Evitare pasti abbondanti, cibi grassi, preferendo, invece, carboidrati e proteine di pesce o carni bianche.
  10. Recarsi dal proprio medico di fiducia per ricalibrare il dosaggio dei farmaci assunti, particolarmente se si tratti di farmaci vasoattivi (antipertensivi) e/o diuretici.

 

  1. https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/traumi-avvelenamento/patologie-causate-dal-calore/colpo-di-calore
  2. https://www.biomediccenter.com/it/articolo/tempi-digestione-alimenti-nutrienti-buona-salute/
  3. https://healthy.thewom.it/salute/patologie-calore/
  4. https://www.osha.gov/SL TC/heatillness/3431_wksit eposter_en.pdf

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Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 17/07/2023 18/07/2023 19/07/2023
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello2 Livello2 Livello3
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello3 Livello3 Livello1
.BRESCIA Livello3 Livello3 Livello3
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello2 Livello2 Livello3
.CIVITAVECCHIA Livello2 Livello2 Livello3
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello3 Livello3 Livello3
.MILANO Livello1 Livello2 Livello2
.NAPOLI Livello2 Livello3 Livello3
.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello2 Livello2
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello2 Livello2 Livello3
.TRIESTE Livello3 Livello3 Livello3
.VENEZIA Livello2 Livello3 Livello3
.VERONA Livello2 Livello3 Livello3
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 


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